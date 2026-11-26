A negativa do pastor José Bezerra, 71 anos, em consagrar o obreiro Bruno Marcelo, 48, teria sido a motivação do assassinato brutal do líder religioso, segundo as investigações preliminares da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). José pastoreava, há 12 anos, a Igreja Evangélica Pentescostal Luz e Vida. Ele foi assassinado com um golpe de faca na manhã dessa quarta-feira (25/11) enquanto participava de um momento de oração no templo.

O delegado Aluísio Nascimento Rangel, titular da Delegacia da Cidade Ocidental, afirmou ao Correio que o inquérito acerca do caso caminha para a reta final. Bruno, o autor do crime, responde por homicídio consumado e lesão corporal. No momento do ataque, uma missionária que tentou intervir sofreu um corte profundo em uma das mãos.

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A polícia não descarta nenhuma linha de investigação acerca da motivação. Contudo, as apurações preliminares, com base em depoimentos, indicam que Bruno teria se revoltado ao ter o pedido de consagração a pastor negado por Bezerra. O líder religioso e o suspeito — que já havia sido ungido para o posto de obreiro — conversavam sobre o assunto e, como líder, Bezerra considerava que faltava preparo teológico a Bruno.

Antecedentes

Bruno tem antecedentes criminais por posse de droga para consumo pessoal. “Ele (autor) teria se aproximado da igreja e foi ajudado pelos membros e pelo pastor justamente por ser dependente químico”, disse o delegado.

A polícia recebeu alguns vídeos de Bruno em ocasiões anteriores que o mostram em suposta condição de abstinência de drogas, com falas desconexas. Os fatos, afirma o delegado, são importantes para traçar o perfil do autor.

Quanto à dinâmica do crime, ocorrido por volta das 8h dessa quarta-feira, o investigador explica que os depoimentos das vítimas convergem. No momento da oração, o autor entrou na igreja vestindo jaqueta e calça jeans, aproveitou um momento calmo, posicionou-se atrás das costas da vítima e a atacou.

A missionária ferida na mão ao tentar intervir passou por uma cirurgia em um hospital do DF. O autor só saiu do templo ao ser contido com uma cadeira por um outro fiel. Ele foi localizado pela PMGO no lago Jacob cerca de 30 minutos depois. O homem negou o crime aos militares e estendeu a versão na delegacia.

