Sexta é de Lua cheia: astro altera signos e tempo seco ajuda na visualização

RN Ronayre Nunes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Esta sexta-feira (23/7) será de Lua cheia e o período mais brilhante do satélite poderá ser observado de forma mais clara graças ao tempo seco e frio da capital. É importante lembrar também que a nova posição do astro afetará os signos.



Para quem quiser dar uma bombada no Insta com umas fotos da Lua, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o astro começará a brilhar mais claramente após o pôr do Sol, às 17h58. Com temperatura mínima de 13ºC, o inverno no Distrito Federal também derruba a umidade (que tem mínima de 30% nesta sexta) e deixa o céu com uma classificação de “poucas nuvens”, segundo o instituto.

Por ser um local alto e plano, o DF facilita a observação do astro. Além disso, a seca e o tempo frio reduzem a umidade no ar, o que melhora a observação da lua por diminuir a difusão da luz. Horários a partir das 19h até 22h são excelentes.

Saiba os melhores lugares para contemplar a Lua cheia.

Signos

Segundo o astrólogo Oscar Queiroga, a Lua vai transitar da vazia para a cheia às 21h13. Esse ingresso se dará em Aquário. “A combinação de Lua Vazia e Cheia é uma das condições cósmicas mais difíceis de administrar, principalmente quando acontece, como hoje, no meio de um período que, de acordo com a agenda da civilização, deveria ser produtivo”, explica Queiroga.

De acordo com o astrólogo, as tensões podem aumentar consideravelmente, mas o segredo para a orientação deve ser “algo maior do que tuas pretensões terrestres, elevando tua mente e coração ao céu”. Queiroga defende: “medita, reza e ergue as mãos ao céu, pois, a graça da vida te abençoará se te sintonizas nela com alegria”.

A previsão completa para cada signo nesta sexta-feira você pode ler neste link.