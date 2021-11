Governo australiano cria campanha de encorajamento à masturbação

CG Camilla Germano

(crédito: agencia de saúde da Austrália )

Na última segunda-feira (1º/11), a Agência de Saúde de Queensland, na Austrália, lançou uma nova campanha incentivando a masturbação, que viralizou nas redes sociais. O texto ressalta que a prática é normal e uma forma saudável de conhecer o próprio corpo.



A ação “Give yourself a hand: the health benefits of masturbation” (Dê a si mesmo uma ajuda: os benefícios da masturbação para a saúde, em livre tradução) tem como objetivo incentivar a conversa sobre o assunto e também conscientizar a população sobre como lidar com esse tipo de assunto com adolescentes, os benefícios que tem para a saúde e também sobre consentimento.



Um dos trechos do texto ressalta que não importa seu status de relacionamento, idade, sexualidade ou identidade, porque a masturbação pode trazer vários benefícios para o corpo. Alguns exemplos citados são uma imagem positiva sobre seus corpos - especialmente entre as mulheres, noites melhores de sono, redução de estresse e também deixar as pessoas mais relaxadas.



Outros benefícios incluem:

Liberação de endorfina, que influencia um melhor bem-estar mental;

Os orgasmos ajudam na redução das cólicas menstruais e podem acelerar o parto;

Masturbação é uma forma de sexo seguro;

É uma maneira de ajudar as pessoas a se familiarizar com suas respostas sexuais.



Para saber mais sobre a campanha e o assunto acesse o site da agência de saúde.