Amêndoas podem ajudar a minimizar a perda de memória, diz pesquisa

No Dia Mundial do Cérebro, celebrado em 22 de julho, que tal experimentar um delicioso e nutritivo lanche para manter sua memória aguçada durante todo o dia? Há uma solução simples para minimizar a perda de memória depois do almoço: amêndoas. Estudo financiado pela Almond Board of California revelou que incluir amêndoas nas refeições pode ajudar a manter a função cognitiva durante a tarde.



Pesquisadores da Purdue University conduziram estudo de 12 semanas com 86 adultos com sobrepeso/obesidade. Os participantes foram divididos em dois grupos, com dietas de restrição calórica para perda de peso. Um grupo consumiu uma dieta enriquecida com o superalimento, enquanto o outro grupo seguiu uma dieta sem nozes. Além disso, cada grupo recebeu um almoço rico em gordura (com amêndoas) ou um almoço rico em carboidratos (sem amêndoas).



Depois do almoço, os participantes foram submetidos a testes de memória e atenção. Ambos os grupos experimentaram uma diminuição na atenção após o almoço, independentemente do conteúdo de macronutrientes.