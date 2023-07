ES EM Saude

Poros dilatados: descubra como resolver problema estético de pele - (crédito: EM Saude)

Os poros dilatados são um problema estético que incomoda muitas pessoas. Esses pequenos orifícios na pele são responsáveis pela secreção de líquidos, como o suor e o sebo. No entanto, alguns fatores podem influenciar quão dilatados e, consequentemente, aparentes eles ficam no rosto.



A médica especialista em dermatologia estética, Kelly Pico, explica que os poros do rosto podem ficar dilatados devido ao acúmulo de oleosidade, principalmente na zona T do rosto, que corresponde à testa, nariz e queixo, e a presença de células mortas na primeira camada da pele. O envelhecimento também pode ser um fator importante para que os poros fiquem mais dilatados, pois a pele perde a sua elasticidade.



É importante destacar que a predisposição genética afeta a dilatação dos poros caso a pele seja naturalmente oleosa. Isso se dá devido ao depósito de sebo e de células mortas ao redor dos poros. Além disso, o envelhecimento evidencia os poros causado pela perda de elasticidade. Consequentemente, isso faz a pele ficar inchada, dando aquela aparência indesejada dos poros dilatados no rosto.



Desconforto estético

Embora os poros dilatados no rosto não sejam classificados como uma doença de pele, eles podem causar desconforto estético. Por isso, quem tem os orifícios da pele mais aparente deve manter a mesma rotina de cuidados diários básicos recomendados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD): higienização, hidratação e proteção solar.



Para evitar poros dilatados, é necessário prevenir seu aparecimento e também sua obstrução, que pode evoluir para cravos e espinhas. Para isso, a SBD recomenda evitar alimentos gordurosos e tomar bastante líquido para auxiliar na hidratação da pele, evitando o efeito rebote. Além disso, é essencial manter uma rotina de cuidados com o rosto, iniciando a higienização com um demaquilante e depois um sabonete para o seu tipo de pele.



"Você também pode utilizar um tônico facial para limpeza profunda e fazer uma esfoliação duas vezes por semana. Essas técnicas ajudam a melhorar o aspecto da pele, além de diminuir a oleosidade e deixá-la mais macia. É importante lembrar que a esfoliação deve ser suave, para não ferir a pele", recomenda Kelly Pico.



Tratamento com peeling para redução de poros

Os peelings químicos são um tratamento comum e eficaz para diminuir a aparência dos poros dilatados. Eles funcionam removendo as camadas superficiais da pele, o que ajuda a reduzir a obstrução dos poros e, consequentemente, a diminuir sua aparência.



Os peelings químicos geralmente utilizam ácidos como ácido salicílico, ácido glicólico e ácido tricloroacético (TCA), que ajudam a esfoliar a pele e promover a renovação celular. A profundidade do peeling depende do tipo de ácido utilizado, da concentração e do tempo de aplicação.



"Para evitar poros dilatados e aparentes, não se esqueça de manter uma rotina de cuidados faciais específicos para hidratar o rosto com produtos de composição oil-free. Produtos com essa composição são livres de óleo, evitando a obstrução dos poros. É preciso usar o protetor solar diariamente para proteger a pele e auxiliar no tratamento dos poros dilatados no rosto. Lembre-se sempre de procurar um especialista para avaliar o seu tipo de pele e indicar os melhores produtos e tratamentos específicos para o seu caso. Com esses cuidados básicos, você pode conquistar uma pele mais saudável e bonita, livre de poros dilatados e outras impurezas", recomenda Kelly Pico.