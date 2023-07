ES EM Saude

Hair Food: saiba como 'alimentar' crescimento capilar e saúde dos fios

Quem experimentou alguma dieta maluca e restritiva já deve ter percebido que, quando a alimentação não está equilibrada, a saúde capilar é extremamente prejudicada. "Não dá para esperar que ampolas antiqueda ou um sérum milagroso repare o caos que uma alimentação nutricionalmente pobre provoca nos nossos cabelos. Isso é muito claro em dietas restritivas, principalmente quando a ingestão de proteínas fica aquém do necessário. Um dos principais sintomas físicos de uma alimentação deficitária é a queda de cabelos", explica a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Cintia Guedes.



Com isso, surgiu o conceito de hair food. "O termo 'comida para cabelo' é muito usado pela indústria de nutracêuticos, prometendo dar qualidade e nutrição aos fios. A grande verdade é que nada substitui uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde do cabelo. Somente depois de otimizar a alimentação é que faz sentido o uso suplementos", destaca a médica dermatologista especializada em medicina capilar, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora e palestrante em eventos sobre tratamentos capilares, Lilian Brasileiro.



Lilian Brasileiro explica que nutrientes como vitamina A, vitamina D, vitamina E, ferro e zinco são benéficos para o cabelo. "Alimentos como frutas, vegetais, peixes, nozes e sementes também devem ser ingeridos", acrescenta a médica. "Opte por uma dieta saudável e repleta de proteína magra, como as encontradas nos peixes, frango, lentilha e feijão. Proteína é o ingrediente vital para os cabelos", explica Cintia Guedes.



Quanto ao consumo de proteínas, a médica nutróloga diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), Marcella Garcez, ressalta que as proteínas contam com aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o corpo não consegue produzir. "As proteínas das fontes animais têm alto valor biológico, ou seja, contam com os nove aminoácidos essenciais (triptofano, fenilalanina, leucina, valina, isoleucina, lisina, treonina, metionina e histidina). No caso das fontes vegetais, elas precisam ser combinadas para garantir os aminoácidos essenciais", diz a médica nutróloga.



Ela conta que o consumo diário de proteínas deve ser individualizado e específico, levando em consideração a idade da pessoa, o gênero, a atividade física, a profissão, o estado de saúde e os objetivos pessoais. As necessidades diárias podem ir de 0,6 a 2g por quilograma ao dia, ou seja, uma pessoa de 75 quios poderá ingerir de 45g a 150g de proteína por dia.