Saiba os riscos de inalar monóxido de carbono, possível causa da morte de casal

O empresário Binho Bezerra e a esposa, Luciana Bezerra - (crédito: Sistema Verdes Mares) Helena Dornelas

A morte de um casal bilionário numa mansão localizada em um condomínio de luxo em Guarujá, no litoral de São Paulo, no fim de semana, ainda segue sob investigação das autoridades, mas já acendeu o alerta sobre a provável causa da morte: vazamento de gás monóxido de carbono.

O casal José Bezerra de Menezes Neto, o Binho Bezerra, que chegou a ser listado na Forbes, e a mulher dele, Luciana Bezerra, morreram dentro de uma suíte ao lado de uma ‘sala de máquinas’. De acordo com a polícia, a provável causa da morte foi o vazamento do gás que intoxicou o casal.

O monóxido de carbono, também conhecido como CO, é um gás invisível e sem cheiro que, se inalado, pode causar problemas de saúde — ou até mesmo causar a morte de forma repentina.

“O monóxido de carbono é um gás incolor, sem cheiro e inflamável, que é constituído por uma molécula de carbono e oxigênio (CO). Sua origem mais comum em domicílio provém da utilização do gás de cozinha e no meio ambiente do combustível fóssil dos veículos que trafegam nas ruas das cidades”, explica o Dr. Ricardo Martins, pneumologista, professor da Área de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UnB e secretário geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

O monóxido de carbono está presente nas emissões de combustão, como as produzidas por carros, caminhões, motores a gasolina, fogões, lanternas, madeira e carvão queimados, fogões a gás e sistemas de aquecimento.

“Monóxido de carbono é um gás que compete em vantagem com o oxigênio pela adesão à hemoglobina, proteína do sangue que tem a função de transportar o oxigênio dos pulmões para o corpo da pessoa. Assim sendo, se determinado ambiente tem uma mistura rica em monóxido de carbono, a pessoa pode entrar em insuficiência respiratória pela falta de oxigênio no corpo”, comenta ao médico.

O pneumologista também explica que a inalação do gás pode causar, em casos extremos, a morte da pessoa por falta de oxigênio.

Os sintomas mais comuns de envenenamento por monóxido de carbono são:

- Dores de cabeça;

- Tontura;

- Fraqueza;

- Dores abdominais e vômitos;

- Dor no peito;

- Confusão mental.

O principal perigo da inalação, é que como o gás não tem cheiro ou cor, as pessoas não percebem o que está causando os sintomas.