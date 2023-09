Aparelho da Nasa consegue produzir 122 gramas de oxigênio em Marte

"Moxie" tem como objetivo investigar a astrobiologia, a geologia e a história do planeta - (crédito: NASA/ JPL - caltach) Correio Braziliense

Na última quarta-feira (6/9), a Nasa divulgou novidades sobre a exploração espacial com o rover Perseverance em Marte. Um experimento para produção de oxigênio em outro planeta chegou ao fim no Planeta Vermelho. O dispositivo Moxie (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment) — do tamanho de um micro-ondas —, gerou oxigênio pela 16ª (e última vez) a bordo do Perseverance, um robô/veículo de exploração da agência.



Moxie tem como objetivo investigar a astrobiologia, a geologia e a história do planeta. O dispositivo também gerou um total de 122 gramas de oxigênio — relacionado ao tanto que um cachorro pequeno respira em 10 horas.

De uma forma mais direta, Moxie produziu 12 gramas de oxigênio por hora — o dobro da meta — com 98% de pureza. No último teste, feito no dia 7 de agosto, foi possível produzir cerca de 9,8 gramas de oxigênio.

“Estamos orgulhosos de ter apoiado uma tecnologia inovadora como o Moxie, que poderia transformar recursos locais em produtos úteis para futuras missões de exploração”, disse Trudy Kortes, diretora de demonstrações de tecnologia da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial (STMD) na sede da Nasa em Washington.



Apesar do tamanho, Moxie é capaz de separar o átomo de oxigênio das moléculas de dióxido de carbono (CO2), bombeados da atmosfera de Marte. “Ao provar esta tecnologia em condições do mundo real, estamos um passo mais perto de um futuro em que os astronautas ‘vivam da terra’ no Planeta Vermelho”, finaliza Trudy Kortes.