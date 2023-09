Segundo os especialistas, as formulações orais da substância - os comprimidos - não funcionam - (crédito: TJMG / Reprodução) Correio Braziliense

A fenilefrina, um descongestionante nasal encontrado em muitos medicamentos populares para resfriado e alergia nos Estados Unidos e no Brasil, não é eficaz quando administrada no formato de comprimidos, de acordo com a Food and Drug Administration (FDA), órgão sanitário dos EUA.

Segundo os especialistas, as formulações orais da substância — os comprimidos — não funcionam em doses padrão ou mesmo em doses mais elevadas, isso porque a quantidade que chega ao nariz é muito pequena para aliviar a congestão.

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Flórida solicitou que a agência removesse os produtos de fenilefrina do mercado com base em uma análise que mostrou que os comprimidos não conseguiram superar as pílulas placebo em pacientes com resfriado e congestão alérgica.

De acordo com a rede televisiva CNBC, dos EUA, a FDA normalmente segue as recomendações dos seus conselheiros, mas não é obrigada a fazê-lo. Nesse caso, é esperado que a agência inicie um processo que elimine a substância do processo de fabricação dos medicamentos, assim, a saída dos remédios nas prateleiras seria uma consequência.

“A comunidade de pacientes exige e merece medicamentos que tratem os seus sintomas de forma segura e eficaz e não acredito que este medicamento faça isso”, disse Jennifer Schwartzott, membro do painel da FDA.

Só nos Estados Unidos, os medicamentos com fenilefrina geraram vendas de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 8,9 bilhões) no ano passado, conforme dados apresentados pela equipe da FDA.

Ainda de acordo com o grupo, a fórmula do medicamento parece mais eficaz quando aplicado diretamente no nariz, em sprays ou gotas.