Foto de nebulosa avermelhada mostra estrelas em formação

O Observatório Europeu do Sul (ESO) divulgou uma nova foto da nebulosa IC 1284, encontrada na direção da constelação de Sagitário. Ela é uma nuvem de gás ionizado, que emite luz vinda dos processos de formação estelar ali.

A nebulosa IC 1284 é uma grande nuvem de gás e poeira. Seus tons avermelhados vêm dos elétrons dos átomos de hidrogênio, cuja excitação aumenta devido à radiação das estrelas jovens. Depois, eles perdem energia e brilham nas cores da foto abaixo.



Na nova imagem, a IC 1284 aparece junto de NGC 6589 and NGC 6590, nebulosas de reflexão azuladas que aparecem no canto inferior da foto. Elas têm cor azulada porque suas partículas dispersam comprimentos de onda mais curtos, como é o caso do azul, vindo da luz de estrelas próximas.

Esta imagem foi capturada pela OmegaCAM, câmera do telescópio VLT Survey, do Observatório Paranal. Ela foi feita durante uma iniciativa focada em estudos de nebulosas e estrelas na luz visível, ajudando os astrônomos a entender o ciclo estelar.

O que é uma nebulosa

As nebulosas são grandes nuvens de gás e poeira. Algumas são formadas pelos materiais expelidos por estrelas que chegaram ao fim de seus ciclos, enquanto outras são regiões onde novas estrelas são formadas. Por isso, estas também são chamadas de berçários estelares.

Existem diferentes tipos de nebulosas. As de emissão, por exemplo, têm gases quentes o suficiente para emitir sua própria luz, enquanto as de reflexão brilham refletindo a luminosidade de objetos próximos.

Fonte: ESO