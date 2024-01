Atlântida australiana: descoberto continente afundado há 10 mil anos

Arqueólogos e geólogos da Universidade de Griffith, na Austrália, descobriram uma massa de terra que teria sido povoada por seres humanos 70 mil anos atrás, antes de afundar há cerca de 10 mil anos. Chamada de Plataforma Noroeste, a massa de terra remete ao período Pleistoceno (Idade do Gelo) e estava localizada em uma área conhecida como Sahul, onde hoje é a Austrália e a ilha de Nova Guiné.

A plataforma está submersa 90 quilômetros no Mar Timor, e equivale a 1,6 vezes o tamanho do Reino Unido. Antes de afundar, abrigava arquipélagos, lagos, rios e um grande mar interior. De acordo com os pesquisadores, as paisagens do continente eram totalmente diferentes de todas as que existem na superfície do planeta atualmente.

O método usado pela equipe para encontrar a Plataforma Noroeste foi a análise de dados batimétricos, que fornecem informações sobre as profundidades e formas do terreno subaquático, bem como a avaliação de dados históricos sobre o mar para estimar quando a região submergiu.

A pesquisa revela que a elevação rápida do nível dos oceanos entre 14.500 a 14.100 anos atrás resultaram na rápida inundação de metade da plataforma, causando a ida das populações humanas para dentro do território australiano.

Os modelos demográficos dos pesquisadores mostraram que a região teria abrigado entre 50 mil a 500 mil seres humanos em diferentes períodos históricos.

A área descoberta pelos pesquisadores está tracejada no mapa. (foto: Quaternary Science Reviews/Reprodução)

Kasih Norman, chefe do Centro Australiano de Investigação da Evolução Humana da Universidade e uma das autoras do estudo, afirma que a Plataforma Noroeste teve participação fundamental nas migrações humanas. "A presença deste extenso arquipélago facilitou provavelmente a dispersão bem sucedida dos primeiros exploradores marítimos de Wallacea (a região da atual Indonésia), proporcionando um ambiente familiar para a sua adaptação ao vasto continente de Sahul."

Os cientistas supõem que a região era povoada por "ricos ecossistemas" com grande população, equivalente às vilas e cidades de hoje. A população da Plataforma Noroeste teria atingido seu auge na última era do gelo, há aproximadamente 20 mil anos, quando era formada inteiramente por terra firme.

A expectativa da equipe é que mais "segredos da humanidade" possam ser descobertos em breve. "Muitas das grandes ilhas ao largo da costa da Austrália mostram sinais de ocupação antes da subida do nível do mar", diz o artigo.