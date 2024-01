Saiba como enviar o seu nome para a Lua em campanha da Nasa

A NASA está enviando o VIPER, um robô móvel, ao polo sul da Lua para obter uma visão de perto da localização e concentração do gelo de água na região - (crédito: Agência Espacial Norte-Americana (NASA)) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) se prepara para fazer o lançamento do rover, mais conhecido como Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), com ele, a organização lançou a campanha “Envie seu nome com o VIPER”. O veículo para exploração espacial vai embarcar para uma missão à região lunar do Polo Sul da Lua e tentará “desvendar os mistérios da água lunar”. A viagem está programada para o fim deste ano com um foguete Falcon Heavy, da SpaceX.

Acesse aqui para adquirir o cartão de embarque.

“VIPER será o primeiro rover a medir a localização e concentração de água gelada e outros recursos. Mais tarde, estes recursos poderiam ser colhidos para sustentar a exploração humana na Lua, em Marte e mais além”, diz trecho da divulgação no site oficial.

Para enviar o seu nome, só é preciso preencher os dados para o cartão de embarque — nome, sobrenome e um código de pin. Após a coleta, os nomes reunidos serão enviados para o rover. As informações são aceitos até o dia 15 de março.

O que é VIPER?



É um transporte rover lunar desenvolvido pela Nasa. Em novembro deste ano, o robô móvel pousar no Polo Sul da lua em uma missão de 100 dias. “O VIPER viajará vários quilómetros sobre as bordas das crateras e, ocasionalmente, até crateras permanentemente sombreadas – que são alguns dos locais mais frios do nosso sistema solar – para obter amostras de diferentes tipos de solos e ambientes”.