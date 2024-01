Vida saudável: Kangoo Jump pode queimar até 1.200 calorias por treino

O Kangoo Jump é uma excelente escolha para as pessoas que estão buscando exercícios de baixo impacto e alta queima calórica. A atividade aeróbica pode queimar até 1.200 calorias por treino e é recomendada para todas as idades. Além do alto gasto calórico, o esporte proporciona bem-estar, melhora o condicionamento cardiovascular, prevenção de lesões e emagrecimento saudável. O Correio foi até o Taguaparque, em Taguatinga, acompanhar uma aula coletiva e conhecer os benefícios da prática esportiva.

A professora de Educação Física, Larissa Ramos de Souza, ministra aulas de Kangoo há quase 10 anos e revelou que além dos benefícios na balança, os exercícios melhoram a resistência dos músculos. “A gente dança, pula, se diverte e ainda consegue queimar calorias. Além disso, vale falar sobre o ganho de resistência muscular. Melhora significativamente. Para você ter uma noção, 30 minutos de aula equivalem a uma drenagem linfática”.

A bota do Kangoo Jump foi produzida para reabilitação de corredores. (foto: Guilherme Martins / Cortesia )



Sobre a bota



As botas do Kangoo se assemelham às dos patins e são fáceis de vestir. Cada uma delas têm aproximadamente 2 kg e contam uma forte estrutura de arcos que conseguem absorver de 80% a 85% do impacto. Elas foram desenvolvidas inicialmente para reabilitação de corredores, mas acabaram se popularizando no universo das academias. Chegaram no Brasil em 2008. Somente professores formados em educação física podem ministrar a atividade.

Benefícios



1. Melhoria Cardiovascular: O exercício ajuda a fortalecer o sistema cardiovascular, promovendo um coração mais saudável.

2. Baixo Impacto nas Articulações: A absorção de impacto pelas botas elásticas reduz o estresse nas articulações, tornando-o uma opção mais suave em comparação a atividades de alto impacto.

3. Fortalecimento Muscular: Aumenta a força e tonifica os músculos, especialmente nas pernas, glúteos e abdômen.

4. Melhoria da Postura e Equilíbrio: O Kangoo Jump exige estabilidade, contribuindo para uma postura melhor e equilíbrio aprimorado.

5. Queima Calórica: Ajuda na queima eficiente de calorias, auxiliando em programas de perda de peso e manutenção.

6. Estímulo ao Sistema Linfático: O movimento de salto pode promover a circulação linfática, auxiliando na eliminação de toxinas.

7. Diversão e Motivação: A natureza lúdica do Kangoo Jump torna o exercício mais divertido e motivador, o que pode aumentar a adesão ao treinamento físico.





A estudante Clarice Maria Aguiar pratica Kangoo Jump há quase 1 ano. (foto: Guilherme Martins / Cortesia )

Efeito positivo



A estudante Natália Gonçalves Batista disse que se identificou muito com o Kangoo. “Hoje é a minha mais nova paixão. Quando estou praticando esse exercício libero todas as energias, todo o meu estresse e coloco meus pensamentos em ordem. Mudou tudo na minha vida. Mudou a minha qualidade de sono, o meu humor e até a atenção no dia a dia. Sem falar do contato com as outras meninas. Um momento só nosso e de liberdade. É onde a gente dança e extravasa. É uma sensação muito boa”.



“Mudou bastante coisa em mim. A atividade do Kangoo Jump melhora muito em vários aspectos da vida da gente. Principalmente para as pessoas que não têm o costume de ir à academia ou não têm coragem de fazer musculação. Ela é uma atividade muito bacana. A gente emagrece bastante. As danças e as coreografias são muito legais. Eu recomendo muito. Principalmente para as pessoas que estão procurando vencer a depressão”, contou a estudante Clarice Maria Aguiar.

Aulas coletivas



As aulas coletivas no Taguaparque ocorrem sempre aos domingos, às 9h. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a professora Larissa através do instagram.