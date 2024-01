Imagens mostram como os animais enxergam as cores em comparação a humanos

Uma nova tecnologia de câmera e software está ajudando ecologistas e zoólogos a entender como os animais enxergam as cores, pois cada bicho as percebe de forma diferente. Esse novo sistema de câmeras permite que a equipe faça vídeos que reproduzam com precisão o que os animais veriam em seus habitats naturais.



Após a gravação, os dados são processados em "unidades perceptuais", criando um vídeo preciso de como as cores são percebidas pelos animais. Para isso, os pesquisadores utilizam conhecimentos sobre os fotorreceptores presentes nos olhos de cada animal.

A equipe reconhece algumas limitações, como a necessidade de usar o foco manual e os desafios de manter um objeto em movimento rápido em foco. Apesar disso, a tecnologia desenvolvida foi capaz de prever as cores percebidas com acuidade de mais de 92%.

Abaixo confira uma das gravações com a comparação de cores entre a visão humana, abelhas, pavões e cachorros