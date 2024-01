Jovem cria aparelho que avisa quando pessoas com Alzheimer saem de casa

Além do convívio com a avó, Hemesh também passou um tempo no centro administrado pela Sociedade de Alzheimer e Distúrbios Relacionados da Índia para saber mais sobre a condição neurodegenerativa. - (crédito: Divulgação/Hemesh Chadalavada) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O adolescente indiano Hemesh Chadalavada, de 17 anos, desenvolveu um dispositivo para ajudar pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Chamado de Alpha Monitor, o aparelho aciona os cuidadores ao detectar se os pacientes caíram ou saíram de casa. A inspiração para a criação do dispositivo veio da convivência com a avó, que também tem o diagnóstico da doença neurodegenerativa que afeta principalmente a memória.

O dispositivo pode ser utilizado como um crachá ou uma braçadeira e é capaz de detectar a pessoa a mais de um quilômetro de distância nas cidades e a cinco quilômetros no campo, graças à tecnologia de longo alcance LoRa. O dispositivo também foi projetado para medir o pulso e temperatura, além de lembrar os horários de tomar medicamentos.

Hemesh observou que a avó tinha esquecido o gás do fogão ligado, após preparar um chá, e percebeu que isso poderia apresentar mais riscos no dia a dia. Além do convívio com a avó, o adolescente também passou um tempo no centro administrado pela Sociedade de Alzheimer e Distúrbios Relacionados da Índia, para saber mais sobre o trastorno.

Foi quando aprendeu princípios de robótica e eletrônica, por meio de vídeos no Youtube. “Quero criar produtos para ajudar as pessoas na Índia e para todo o mundo”, afirmou Hemesh ao jornal britânico The Guardian. Hoje, o jovem já conseguiu desenvolver 20 protótipos.

O que é o Alzheimer

O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. "A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles", explica o Ministério da Saúde. "Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato."