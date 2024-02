Pesquisa mostra que a menstruação não afeta as habilidades cognitivas

A menstruação é prejudicada por inúmeros mitos e equívocos, desde as crenças antigas e incorretas de que os ciclos podem "sincronizar-se" até a ideia igualmente improvável de que pessoas menstruadas atraem ursos. Pesquisas também já sugeriram que as habilidades cognitivas de uma pessoa poderiam ser afetadas durante esse período do mês e, mais uma vez, pesquisadores provaram que isso é falso. O estudo foi inicialmente publicado pelo jornal Neuropsychopharmacology.

Em um estudo recente, os pesquisadores demonstraram que as habilidades verbais e espaciais, como a recuperação de palavras e a navegação, permanecem relativamente constantes durante todo o ciclo menstrual, sugerindo que não são afetadas pelas flutuações hormonais.

"As funções verbais e espaciais [...] foram estudadas repetidamente ao longo do ciclo menstrual", cita o artigo. “Com questões de pesquisa seguindo a lógica geral de que uma 'feminização' das funções cognitivas ocorreria durante as fases com níveis mais altos de hormônios ovarianos". Portanto, foi levantada a hipótese de que o desempenho verbal melhora e o desempenho espacial é prejudicado durante as fases peri-ovulatórias ou lúteas.

Os pesquisadores analisaram as habilidades verbais e espaciais durante o ciclo menstrual em uma série de estudos. Todas as participantes eram do sexo feminino, com idade entre 18 e 35 anos, não usavam anticoncepcionais hormonais, não tinham problemas de saúde subjacentes e tinham um ciclo entre 21 e 35 dias de duração.

Em um estudo, as participantes realizaram uma tarefa de memória verbal e rotação mental em casa por até 80 dias (dois a três ciclos menstruais). Em outro, elas realizaram sessões em um laboratório de informática durante a menstruação, dois a três dias antes da ovulação ou uma semana antes da próxima menstruação. Dessa vez, os testes incluíram uma tarefa de fluência verbal, uma tarefa de rotação mental e uma tarefa de navegação. Amostras de saliva foram coletadas em cada momento para avaliar os níveis de hormônio.

O que eles descobriram vai contra estudos recentes que relataram alterações cerebrais em resposta a flutuações hormonais ao longo do ciclo menstrual. Em vez disso, eles demonstraram que há uma "consistência substancial" no desempenho verbal e espacial, sugerindo que o ciclo menstrual não tem efeito sobre essas habilidades.

"Concluímos que o desempenho verbal e espacial permanece relativamente estável ao longo do ciclo menstrual em mulheres humanas. As associações do desempenho verbal e espacial com os hormônios ovarianos provavelmente são fracas e não são moderadas pela sensibilidade individual aos hormônios”, escreveram os pesquisadores.

Porém, os pesquisadores acrescentam que vale a pena explorar mais a variabilidade interindividual: a menstruação pode afetar a cognição de forma diferente para pessoas diferentes. Por exemplo, aquelas que têm ciclos irregulares ou são particularmente sensíveis a alterações hormonais. "Essas descobertas não significam que esses hormônios não sejam importantes para [a cognição]", disse Liisa Galea, da Universidade de Toronto, à New Scientist. "Isso apenas nos diz que em um ciclo menstrual ‘normal’, não vemos esses tipos de efeitos."