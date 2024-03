'Quimioterapia preventiva': o que é procedimento falado por Kate Middleton

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nesta sexta-feira (22/3) que iniciou tratamento contra um câncer. Segundo ela, médicos descobriram o tumor após cirurgia abdominal e recomendaram o início de uma "quimioterapia preventiva". O cirurgião oncológico e diretor técnico da clínica PróOnco Mulher, Dr. Rodrigo Oliveira Souto, explica o que seria o procedimento comentado por Kate.

Primeiramente, destaca o médico, é preciso entender que não existe uma quimioterapia preventiva. Afinal, para iniciar o tratamento quimioterápico, é necessário ter um tumor maligno diagnosticado. Rodrigo explica que existem três tipos de quimioterapia: adjuvante, tratamento adotado após cirurgia para evitar que o câncer retorne, neoadjuvante, utilizada para reduzir um tumor antes do procedimento cirúrgico, e paliativa.

Como o anúncio não contou com mais detalhes sobre a doença, o cirurgião ressalta que não há como saber ao certo qual o tratamento feito por Kate. Entretanto, uma das hipóteses é de que a princesa possa estar passando por uma quimioterapia adjunta após a cirurgia abdominal. Essa hipótese leva em consideração que Kate tenha retirado um tumor na região e que estaria então fazendo a quimioterapia para que o câncer não volte.

O termo “preventivo", no entanto, não pode ser aplicado, já que a quimioterapia é um tratamento utilizado quando o paciente já está em determinado estágio da doença. "Preventivo significa você nunca teve câncer e vai fazer para prevenir, mas, na verdade, ela já teve um câncer e está fazendo uma quimioterapia para diminuir a chance de que possa voltar", destaca.

Outra possibilidade é de que o tratamento quimioterápico seja uma forma de reduzir o tumor para possibilitar uma nova cirurgia de retirada.

Vale ressaltar que as informações são apenas especulações que analisam o que foi dito por Kate a respeito do estado de saúde e que não é possível dizer com precisão qual o procedimento recomendado pelos médicos da princesa, já que anúncio foi pouco detalhado.