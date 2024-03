Kate Middleton anuncia que está em tratamento contra câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou, nesta sexta-feira (22/3), em uma declaração publicada nas redes sociais, que passa por um tratamento de câncer. Na publicação, a esposa de William não informou onde é o câncer. Ela também disse que precisou de tempo para falar com a família sobre o assunto, por isso não tinha dito publicamente ainda.

Os detalhes da doença não foram divulgados. No anúncio, ela mandou uma mensagem positiva, dizendo: “Estou bem e cada dia mais forte”. A princesa explicou que na época da cirurgia no abdômen, médicos acreditavam que não era cancerígeno e que o procedimento foi realizado com sucesso. Contudo, exames posteriores ao procedimento, identificaram câncer na região.

"Minha equipe então recomendou que eu deveria iniciar um tratamento preventivo de quimioterapia e estou agora nos primeiros passos desse tratamento", afirmou a princesa no vídeo. Kate falou ainda que a notícia foi um grande choque para ela e para a Família Real e que ela e William estão fazendo tudo o que podem para processar e cuidar dessa questão de maneira particular por causa da jovem família.

"Como vocês podem imaginar, nos levou um tempo para eu me recuperar da cirurgia e para começar meu tratamento, mas mais importante que isso, nos levou tempo para explicar tudo para George, Charlotte e Louis em uma maneira apropriada para eles e para tranquilizá-los de que eu vou ficar bem", completou Kate no vídeo.

Essa é a primeira aparição pública da princesa desde a cirurgia, realizada em janeiro deste ano. À época, o Palácio só informou que Kate passaria por uma cirurgia abdominal e que ficaria ausente de compromissos oficiais até a Páscoa.

Veja o vídeo

Relembre os rumores de desaparecimento

A princesa foi alvo de rumores sobre seu paradeiros nas ultimas semanas. A última aparição pública de Kate foi durante a caminhada de Natal, tradicional entre os membros da realeza no dia 25 de dezembro, até a igreja de Sandringham. Na ocasião, ela estava acompanhada de outros membros da Família Real Britânica, como o rei Charles III, a rainha Camilla, o marido e atual príncipe de Gales, William, e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

No dia 16 de janeiro, a Família Real divulgou que Kate Middleton havia sido internada para uma cirurgia “planejada” no abdômen. Ao contrário de outras ocasiões, como nas vezes em que deixou a maternidade, a princesa não foi vista após sair do hospital.

O suposto desaparecimento voltou a repercutir após a divulgação de uma imagem oficial de Kate Middleton com os três filhos no dia 10 de março, em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. A foto no entanto foi acusada de manipulação e excluída dos principais bancos de imagem.