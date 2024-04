Mulher com corpo coberto por tumores passa por 60 horas de cirurgia

Uma moradora de Trindade e Tobago, país localizado no Caribe, passou por 60 horas de cirurgia para retirar diversos tumores espalhados pelo corpo. Charmaine Sahadeo, de 43 anos, sofre de uma condição rara chamada neurofibromatose NF-1.

O caso foi transmitido pela rede de televisão TLC, por meio da série Take my tumor — "Tire meu tumor", em tradução livre. O responsável pela operação foi o oncologista cirúrgico Ryan Osborne. De acordo com ele, o caso de Charmaine é pior que já viu.

"Ela tem uma apresentação incomum de neurofibromatose. Está literalmente em toda parte. Eu pessoalmente nunca vi uma paciente clinicamente, e nunca vi uma em um livro, tão grave quanto o de Charmaine", disse o médico em entrevista ao programa.

Logo após as cirurgias, a paciente já sentiu uma melhora na qualidade de vida e autoestima. "Essa condição é muito difícil, porque as pessoas simplesmente gostam de olhar e depois têm todo tipo de coisas negativas a dizer", relata.



Charmaine conta que os sintomas apareceram quando ela tinha apenas 13 anos, mas pioraram quando engravidou do primeiro filho, Osíris. Durante a gestação, seu corpo ficou coberto pelos tumores, incluindo o rosto.

Ela passou a ter problemas respiratórios, pois alguns tumores cobriam parte do nariz. Outro tumor, localizado na boca, dificultava na hora de se alimentar.

Após tentar ajuda com os médicos de Trindade, Charmaine decidiu entrar em contato com Osborne. O profissional, que mora em Los Angeles, é especialista em tumores de cabeça e pescoço.

"A vida é cem por cento melhor para mim. Eu amo a minha aparência agora", disse.