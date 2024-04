Câncer na região inguinal: especialista explica doença que acometeu Anderson

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26/4), vítima de um câncer na região inguinal. No meio médico, a terminologia é usada para designar um "câncer na barriga", sem dizer especificamente quais os órgãos foram afetados pela doença.

Dentre os locais que podem ser afetados por este câncer são os linfonodos, que atuam como filtro das substâncias nocivas ao corpo. Porém, a doença não se origina neles. "O câncer normalmente se origina em outros órgãos e se espalha pela região. Podem ser cânceres de pênis, de vulva, de canal anal, de intestino, entre outros", explica Daniel Vargas, oncologista da Oncoclínicas Brasília, ao Correio.

No caso de Anderson, não foi informado em qual órgão se originou o câncer. É provável, no entanto, que a doença tenha se espalhado por órgãos importantes do organismo, pelo grau de agressividade do tumor.

A região inguinal é delicada, de acordo com Vargas, por abrigar estruturas essenciais para o organismo. "É uma região crítica e propensa a possíveis complicações, porque ali estão vasos sanguíneos importantes, como a ramificação da artéria aorta (que sai do coração), além de estruturas essenciais do sistema linfático e nervoso". Uma cirurgia nesta região, a depender do órgão afetado, pode ser mais difícil de ser realizada.

O tratamento para o câncer na região inguinal pode ser feito com quimioterapia, radioterapia, cirurgia (se for possível) e, em alguns casos, imunoterapia.

A prevenção de tumores na região pode ser realizada ao se manter hábitos de vida saudáveis — e também ter a vacina do Papilomavírus Humano (HPV) em dia, considera Vargas. "Tumores no pênis, na vagina e na vulva e ânus podem se espalhar pela região toda, e têm como causa a infecção pelo HPV. A melhor forma de prevenir esses tumores é por meio da vacina contra o vírus, que está disponível no Sistema Único de Saúde", finaliza.