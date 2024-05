Cientistas flagram lula gigante em rara aparição; veja vídeo

Uma rara lula de águas profundas foi capturada em vídeo a mais de um quilômetro de profundidade por cientistas da University of Western Australia e da Kelpie Geosciences, no Reino Unido.

Uma equipe do Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre e a cientista-chefe Heather Stewart, da Kelpie Geosciences do Reino Unido e adjunta da UWA, capturaram as imagens quando estavam instalando câmeras com iscas de queda livre em uma área conhecida como Samoan Passage.

A uma profundidade de pouco mais de 1km, uma lula com anzol de águas profundas chamada Taningia danae alcançou o módulo de aterrissagem enquanto ele afundava, a 58 metros de profundidade.

A lula com anzol de águas profundas é uma das maiores lulas de águas profundas e é conhecida por ter dois fotóforos muito grandes na extremidade de dois de seus braços, que produzem flashes bioluminescentes brilhantes para assustar e desorientar as presas durante a caça.

“A lula, que tinha cerca de 75cm de comprimento, desceu sobre nossa câmera presumindo que era uma presa e tentou assustá-la com seus enormes faróis bioluminescentes”, disse o professor associado Stewart, ao jornal da universidade.

O professor Alan Jamieson, diretor do Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, disse que observar lulas de águas profundas em seu habitat natural, especialmente no meio da água, é desafiador.

“A raridade das observações ao vivo desses animais incríveis torna cada encontro valioso para a coleta de informações sobre localizações geográficas, profundidade e comportamento, além de ser um animal único que quase nunca conseguimos ver, por isso tivemos que compartilhá-lo”, acrescentou o professor.