Jojo Todynho leva tombo nua e câmera de segurança registra tudo

Jojo Todynho se acidentou no banheiro enquanto se preparava para tomar um banho. A cantora compartilhou com os fãs, nesta terça-feira (21), o momento em que escorrega e cai com tudo no chão. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Tudo aconteceu quando Jojo estava conversando com sua nutricionista Renata, na cama do quarto. Entretanto, em determinado momento, a artista percebe que estava atrasada para um encontro e levanta correndo.

Em seguida, Jojo Todynho aparece retirando o roupão e ficando apenas com uma peça íntima. Ela então fala: “Tchau Renata”. A nutricionista, por sua vez, levanta e da as costas, mas logo escuta o barulho da queda de Jojo.

Contudo, assim que vê a artista caindo, Renata se assusta e grita: “Jordana!”. A nutricionista corre em direção a Jojo, mas quando percebe que ela está bem, começa a rir da cena.

Na publicação, Todynho escreve na legenda: “Quando o date avisa que está chegando e você nem banho tomou ainda”. Internautas escreveram: “Meu Deus, mulher. Rindo com respeito”. “Me tirem desse vídeo. Já vi umas 10 vezes e continuo rindo”.

