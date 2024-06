Bebidas proteicas: especialista detalha os riscos e benefícios do consumo

Nos últimos anos, as bebidas proteicas têm ganhado destaque no mundo fitness, especialmente entre aqueles que buscam praticidade e nutrição. Fáceis de preparar e consumir, as bebidas proteicas são frequentemente vistas como aliadas na busca por um corpo mais forte e saudável, resultando no ganho de massa muscular. No entanto, é fundamental entender os cuidados necessários ao incorporá-los à rotina alimentar.

Entre os principais benefícios, as bebidas proteicas podem ajudar a promover uma sensação de saciedade, o que pode ser útil para quem está tentando controlar o peso ou reduzir o consumo calórico. A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Bruna Ramos alerta, entretanto, que apesar dos benefícios, é necessário consumir a bebida com atenção, verificando a lista de ingredientes para evitar aditivos desnecessários, excesso de açúcares ou gorduras adicionadas. A profissional ressalta ainda que é importante consultar um profissional de saúde antes de incorporar qualquer suplemento nutricional à sua dieta.



Benefícios



Entre os benefícios destacados por Ramos, em relação a proteína em pó ou líquida, é a rápida absorção pelo organismo. Após o treino, os músculos precisam de aminoácidos para se recuperar e crescer e desta forma, a substância oferece os nutrientes de forma imediata, otimizando a recuperação muscular e o desempenho nos treinos subsequentes.



Em um mundo onde o tempo é escasso, as bebidas proteicas se mostram extremamente práticas devido a facilidade para preparar e transportar. Além de práticas, as proteínas em pó são versáteis, uma vez que podem ser consumidas puras, misturadas com frutas, em smoothies ou até mesmo incorporadas em receitas culinárias.



A profissional de nutrição também destaca o auxílio na perda de peso, uma vez que a proteína pode aumentar a saciedade e reduzir o apetite, ajudando a controlar o consumo de calorias.



Cuidados



Por outro lado, o consumo excessivo de proteínas pode ter consequências graves para a saúde. Quando a ingestão de proteínas ultrapassa as necessidades do corpo, órgãos como os rins e o fígado são sobrecarregados, o que pode levar a problemas como a insuficiência renal e hepática. Além disso, o excesso de proteínas pode estar associado a outros problemas de saúde, incluindo a desidratação e o aumento do risco de doenças cardíacas.



Manter uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde geral. Consumir apenas proteínas, sem a inclusão de outros nutrientes essenciais, pode resultar em um desequilíbrio nutricional. Carboidratos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais são necessários para o bom funcionamento do corpo.

Para indivíduos com condições de saúde preexistentes, como doenças renais ou hepáticas, a ingestão de bebidas proteicas deve ser feita com cautela e sempre sob orientação médica. Esses produtos podem agravar as condições de saúde já existentes se consumidos de forma inadequada.

Além disso, a escolha da qualidade dos produtos é essencial. Optar por bebidas proteicas de boa qualidade, com baixo teor de açúcares e gorduras, ajuda a minimizar riscos e maximizar os benefícios para a saúde. “As bebidas proteicas, que podemos encontrar em mercados e até em farmácias, como Shakes e Smoothies, podem ser aliadas na dieta, mas não são milagrosas. É importante ingeri-las com moderação, dentro de uma dieta equilibrada e com acompanhamento profissional”, finaliza a docente.

