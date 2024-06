Lunísticio: entenda o que é o fenômeno lunar que ocorre nesta sexta

O céu de alguns países poderão acompanhar pessoalmente um evento lunar raríssimo, que ocorre a cada 18 anos e seis meses, nesta sexta-feira (21/7). O chamado lunísticio, também conhecido como "grande paralisação lunar", também é relacionado ao monumento Stonehenge.

O lunísticio ocorre quando as inclinações da Lua e da Terra atingem o ponto máximo. Assim, na ocasião, a Lua nasce e se põe em posições mais extremas no norte e no sul. O fenômeno também é chamado de paralização porque o astro fica aparente no céu por mais tempo.

Apesar de não ser visível no Brasil, o fenômeno terá transmissões virtuais por todo o mundo. Uma delas, especialmente, mostrará o lunísticio direto do monumento Stonehenge, no Reino Unido.

O monumento tem várias conexões com o astros e é famoso pelo alinhamentos com o Sol. Especialistas acreditam que o lunísticio poderá ser observado do monumento durante a fase inicial.

Por isso, o English Heritage, que é quem cuida de Stonehenge, irá promover uma transmissão online para acompanhar o fenômeno. A transmissão será a partir das 17h30, no horário de Brasília.