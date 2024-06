Cidade no Japão será laboratório para convivência com robôs e IA

A Toyota, uma das maiores montadoras do mundo, está na fase final da construção da primeira cidade inteligente do mundo. Woven City (cidade entrelaçada, em tradução livre) está localizada no antigo pátio de veículos adjacente à antiga fábrica de Higashi-Fuji, uma área de aproximadamente 70,82 hectares perto do Monte Fuji, no Japão.

Woven City é descrita como um "laboratório vivo", projetado para investigar como os humanos podem conviver com veículos autônomos, robôs, energia limpa e inteligência artificial (IA).

A construção começou em 24 de fevereiro de 2021, durante a pandemia de covid-19, e está prevista para terminar no verão japonês de 2024 — ou seja, até meados de setembro. Segundo a montadora informou em coletiva de imprensa nesta semana, até 2025, a cidade espera ser lançada de "forma suave" e iniciar os "testes de demonstração".

Essas demonstrações incluirão experimentos envolvendo tecnologias de comunicação remota de última geração e "logística inteligente" com aplicativos de smartphones vinculados a robôs de entrega.

A "cidade do futuro" terá três tipos de ruas interligadas, uma dedicada à direção automatizada, uma para pedestres e outra para pedestres com veículos de mobilidade pessoal. Haverá também uma estrada subterrânea usada para o transporte de cargas e mercadorias.

A comunidade começará com aproximadamente 360 moradores, principalmente idosos, famílias com filhos pequenos e inventores e, eventualmente, uma população de mais de 2.000 habitantes, incluindo funcionários da Toyota. A infraestrutura da Woven City vai criar um ambiente onde invenções terão potencial para resolver questões sociais em tempo hábil.