Exercícios rápidos antes de dormir favorecem o sono

Evitar a prática de exercícios à noite é, geralmente, uma recomendação para quem sofre de insônia. Um estudo da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, porém, constatou que atividades leves antes de dormir podem proporcionar uma boa noite de sono. O artigo foi publicado na revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

No estudo, 30 adultos não fumantes, entre 18 anos e 40 anos, completaram sessões curtas de atividades físicas noturnas a cada 30 minutos, a partir das 17h30. Os pesquisadores descobriram que a prática resultou em meia hora mais de sono, medida por dispositivos vestíveis e autorrelato.

As intervenções tiveram três minutos de duração e envolveram os seguintes exercícios: agachamento na cadeira, elevação da panturrilha e elevação dos joelhos em pé, com as pernas retas. As sessões consistiam em três rodadas das três atividades, com duração média de 20 segundos, cada.

Sofá

"Sabemos que, para muitos de nós, o período de maior disponibilidade é à noite, quando estamos em casa. Anteriormente, descobrimos que levantar do sofá e fazer de dois a três minutos de exercício a cada meia hora reduz a quantidade de açúcar e gordura na corrente sanguínea", disse, em nota, Meredith Peddie, professora sênior do Departamento de Nutrição Humana e principal pesquisadora no estudo. "No entanto, muitas diretrizes de sono nos dizem que não devemos fazer sessões mais longas ou exercícios de maior intensidade nas horas antes de dormir", diz.

A equipe, então, resolveu testar se práticas leves e rápidas à noite poderiam ajudar a dormir, em vez de provocar insônia. Os resultados mostraram que as pequenas intervenções foram benéficas para os participantes. "Esses exercícios simples, que usam o próprio peso corporal, foram escolhidos porque não exigem equipamentos, nem muito espaço e você pode realizá-los sem interromper o programa de TV que está assistindo", relata Peddie.

Para a pesquisadora, embora o estudo seja pequeno, os resultados sugerem que, especialmente para pessoas sedentárias, que passam as noites no sofá, as sessões leves de exercícios podem melhorar o sono, além dos demais benefícios à saúde. "O sono mais prolongado é importante porque dormir pouco pode afetar negativamente a dieta e tem sido associado a doenças cardíacas e diabetes tipo 2", afirma.

A endocrinologista Deborah Beranger, do Rio de Janeiro, explica que dormir pouco pode afetar o peso de diversas formas. "A quebra do padrão do sono desregula nossos níveis de saciedade, favorecendo o ganho de peso, além de induzir a variação hormonal", frisa. Além disso, a alimentação pode ser afetada pelo desequilíbrio no sono.

"Busque realizar uma atividade física que goste. Quando seu corpo gasta energia, fica mais fácil regular o sono e diminuir o estresse", recomenda. (PO)