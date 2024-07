Exoplaneta recém-descoberto tem órbita nunca vista por cientistas

Cientistas descobriram um exoplaneta diferente de tudo o que já foi encontrado até agora. Identificado como TIC 241249530b e distante 1,1 mil anos-luz da Terra, ostenta a órbita mais alongada já observada para um planeta localizado fora do nosso sistema solar (daí o nome exoplaneta). A excentricidade, no entanto, não para por aí: ele também viaja na direção oposta à rotação de sua estrela.

O novo estudo, publicado nesta quarta-feira (17/7) na revista Nature, sugere que TIC 241249530b pode ser um espécie de "Júpiter quente" em formação. A órbita altamente excêntrica, com fortes oscilações entre a proximidade escaldante da estrela e distâncias mais frescas, sugere que está em um processo de migração. No texto, os cientistas sinalizam a importância da descoberta porque lança luz sobre a classe de planetas conhecidos como "Júpiteres quentes". O exoplaneta TIC 241249530b foi detectado pela primeira vez em janeiro de 2020 pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS), da Agência Espacial dos Estados Unidos (a Nasa, na sigla em inglês), e, desde então, os cientistas se debruçaram sobre ele para tentar confirmar se era ou não um planeta.

De uma forma geral, os "Júpiteres quentes" são gigantes gasosos que orbitam incrivelmente perto das estrelas, suportando temperaturas escaldantes. Quando os astrônomos começaram a encontrar planetas além do nosso sistema solar, os "Júpiteres quentes" eram surpreendentemente comum — hoje, não passam de 10% dos 5,6 mil exoplanetas identificados até hoje. Também é importante ressaltar que o nosso próprio sistema solar não tem tais gigantes próximos ao Sol.

A descoberta também levanta questões intrigantes sobre o próprio planeta, de acordo com os pesquisadores. A órbita extrema provavelmente resulta em períodos extremamente quentes à medida que se aproxima de sua estrela, potencialmente criando uma atmosfera muito dinâmica.

Em média, o TIC 241249530b tem uma distância orbital de cerca de dois terços da Terra e o seu ano é de 167 dias, entre o de Mercúrio e o de Vênus. Com uma estrela 27% mais massiva que o Sol, isso a torna pelo menos um Júpiter quente.

Só que TIC 241249530b chega a ficar 10 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio do Sol, antes de sair novamente para mais longe do que a Terra. Os astrônomos referem-se ao quanto a órbita de um planeta difere da circular como sua “excentricidade”. A excentricidade do TIC 241249530b é 0,94, onde qualquer índice igual ou maior que 1 sai do sistema e passa a ser considerado um cometa.

A equipe de pesquisa espera usar telescópios poderosos como o Telescópio Espacial James Webb para estudar mais a fundo o exoplaneta e o seu ambiente.