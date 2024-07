James Webb descobre tempestades de areia escaldantes em "subestrelas"

Impressão artística das anãs marrons WISE 1049AB, as subestrelas mais próximas do planeta Terra - (crédito: ESO-I. Crossfield-N. Risinger)

Um estudo utilizando o telescópio James Webb permitiu que cientistas de diversas partes do mundo formulassem um relatório meteorológico de duas anãs marrons, corpos cósmicos maiores que planetas, mas menores que estrelas. O resultado revelou impressionantes tempestades de nuvens de areia quente que circundam as subestrelas em uma temperatura de 950°C (1.742°F).

Por meio da visualização de como as ondas de luz emitidas pelas anãs marrons se comportam ao longo do tempo, os pesquisadores conseguiram ainda construir uma imagem 3D de como o clima muda durante um dia completo. No caso desses corpos, o dia, ou o período de rotação completo, demora entre cinco e sete horas.

Leia também: Escute as ondas gravitacionais de todo o universo chegando na Terra

As duas anãs marrons, chamadas de WISE 1049AB, são os dois corpos celestes desse tipo mais próximos da Terra. A distância é de seis anos-luz.

O estudo foi liderado pela Universidade de Edimburgo em colaboração com outros institutos. Segundo a líder do estudo, a professora Beth Biller, as descobertas apontam que estamos próximos a “transformar nossa compreensão de mundos muito além do nosso”

“Informações como essas podem nos ajudar a entender as condições não apenas em objetos celestes como anãs marrons, mas também em exoplanetas gigantes além do nosso sistema solar”, explica.

Além disso, conforme explica a professora, as técnicas utilizadas, que estão sendo refinadas ao longo dos estudos, podem permitir futuramente a detecção do clima em planetas habitáveis.

O estudo foi publicado em edição do jornal Monthly Notices, da Sociedade Real de Astronomia.