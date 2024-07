Passar ao menos dez minutos na natureza garante melhora na saúde mental

Chapada dos Veadeiros (GO): espaços externos com formações aquíferas foram os mais associados à melhora nos sintomas de transtornos mentais, mas parques e outras intervenções urbanas também tiveram impacto positivo - (crédito: Aline Fortuna/Wikimedia Commons)

Passar algum tempo — mesmo que só 10 minutos — em meio à natureza pode trazer benefícios mentais a curto prazo, incluindo redução do estresse e melhora no humor, diz um estudo publicado na revista Ecopsychology, que compilou 30 anos de pesquisas sobre o tema. A análise mostra que os espaços externos com água — rios, lagos, oceanos — e as atividades de acampamento e jardinagem resultaram nos efeitos mais positivos. Porém, desfrutar de plantas, árvores e fontes nas áreas urbanas também traz vantagens significativas.

"Sabemos que a natureza desempenha um papel importante na saúde humana, mas os prestadores de cuidados de saúde em geral e mesmo de saúde mental, muitas vezes, não pensam nela como uma intervenção", comenta Joanna Bettmann, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, e autora principal do estudo. "Decidimos, então, fornecer algumas orientações baseadas em evidências para esses profissionais."

Dos 14.168 estudos que preencheram os critérios de pesquisa iniciais, Joanna Bettmann e a equipe multidisciplinar concentraram a análise em 45 artigos, que incluíram um total de 1.492 participantes adultos com alguma doença mental diagnosticada. As experiências examinadas incluíam intervenções terapêuticas estruturadas, enquanto outras envolviam vivências voluntárias.

Imersão

O tempo em que os participantes do estudo passaram na natureza variou: alguns ficaram apenas 10 minutos em um parque da cidade, enquanto outros dedicaram vários dias, em experiências imersivas. Determinadas pesquisas utilizaram a abordagem de exposição intervalada: períodos curtos, várias vezes por semana ou por mês.

Outros apostaram em vivências de exposição contínua. A meta-análise, porém, mostra que os benefícios do contato com árvores, rios, montanhas etc. foi independente da duração da experiência. "Dez minutos na natureza urbana são muito menos intimidantes, caros e demorados para pessoas que não têm tempo, recursos, interesse, apoio comunitário ou equipamento para se aventurarem na natureza durante dias ou semanas", escreveram os autores.

"A relação entre natureza e saúde mental está em todo lugar. As intervenções variam de estudo para estudo e, portanto, os resultados também são variados", comenta a coautora Dorothy Schmalz, professora do Departamento de Parques, Recreação e Turismo da universidade. "O trabalho feito agora é uma contribuição incrivelmente valiosa para entender essa conexão."

Apesar dos resultados variados, Bettmann destaca que todos os espaços externos tiveram alguma influência positiva na saúde mental dos participantes. "Isso sublinha a importância de preservar os espaços verdes nos nossos ambientes naturais e construídos", defende.

Bipolaridade

Independentemente do tipo de doença mental diagnosticada, a exposição à natureza resultou em melhorias significativas a curto prazo nos sintomas. Os efeitos positivos pareceram ainda maiores para os diagnosticados com transtornos de humor, como depressão ou transtorno bipolar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada oito pessoas tem algum tipo de doença mental, observa a análise. O custo desses transtornos na qualidade de vida geral, assim como o impacto econômico, torna importante identificar e promover apoios de saúde mental acessíveis, destacam os autores.

"Fazer uma curta caminhada ou acampar não deve, necessariamente, ser considerado um substituto para outras intervenções terapêuticas ou clínicas", esclarece Bettmann. "Em vez disso, deveríamos considerar o tempo na natureza como um recurso barato e amplamente disponível para apoiar a saúde mental e o bem-estar geral dos adultos."

Para saber mais // Campo de estudo recente

Nascida do encontro entre ecologia e psicologia, a chamada ecopsicologia é um campo de estudos que reconhece que a natureza não é algo separado do indivíduo, mas que as pessoas também integram o biossistema. Segundo os teóricos, essa compreensão muda toda atitude e comportamento em relação ao ambiente.

A correlação entre a atenção dispensada ao bem-estar interior individual e a destinada ao ambiente natural, com a consciência da importância da natureza no equilíbrio psíquico e espiritual do indivíduo, é tão antiga quanto o mundo. Porém, na ciência contemporânea, o campo só adquiriu nome e direção bem definidos a partir da década de 1990. Antes disso, muitos professores, terapeutas, assistentes sociais, médicos e filósofos fizeram estudos individuais, aplicando uma linha de pensamento no sentido conjunto das duas frentes. Os termos que distinguem as abordagens são muitos: psicologia verde, psicoecologia, terapia verde, terapia global, ecologia transpessoal e ecoterapia, entre outros.

Fonte: International Ecopsychology Society

Saiba Mais Brasil Sabesp recolhe 3,5 toneladas de tampinhas plásticas em apenas um ano

Sabesp recolhe 3,5 toneladas de tampinhas plásticas em apenas um ano Flipar Doença rara, que causa queimaduras na pele, afetou mulher de cantor

Doença rara, que causa queimaduras na pele, afetou mulher de cantor Esportes Imprensa internacional repercute ‘infidelidade’ de Neymar