Terra bate recorde de dia mais quente pela segunda vez consecutiva

A temperatura média global registrada na segunda-feira foi de 17,15ºC — 0,06ºC a mais do que no domingo, que até então tinha tido a maior temperatura diária (17,09ºC). Antes dele, o dia mais quente tinha sido registrado em 6 de julho de 2023, com temperatura de 17,08ºC. O número é uma média global, que leva em conta países que estão no inverno e no verão.