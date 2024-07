Vírus mata menino na Índia e deixa autoridades sanitárias em alerta

O vírus Nipah provocou a morte de um menino de 14 anos no domingo (21/7) e deixou as autoridades do estado de Kerala, no sul da Índia, em alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as pessoas infectadas com o patógeno inicialmente desenvolvem sintomas como febre, dores de cabeça, mialgia (dor muscular), vômitos e dor de garganta. Isso pode ser seguido por tontura, sonolência, alteração da consciência e sinais neurológicos que indicam encefalite aguda.

Algumas pessoas também podem apresentar pneumonia atípica e problemas respiratórios graves, incluindo dificuldade respiratória aguda. Encefalite e convulsões ocorrem em casos graves, progredindo para coma dentro de 24 a 48 horas.

O vírus Nipah foi reconhecido pela primeira vez em 1999, durante um surto entre criadores de porcos na Malásia. Nessa época, a maioria das infecções humanas resultou do contato direto com porcos doentes ou com tecidos contaminados. Acredita-se que a transmissão tenha ocorrido por meio da exposição desprotegida às secreções dos porcos.

Em surtos subsequentes em Bangladesh e na Índia, o consumo de frutas ou produtos derivados contaminados com urina ou saliva de morcegos frugívoros infectados foi a fonte mais provável de infecção.

Atualmente, não há medicamentos ou vacinas específicas para a infecção pelo vírus Nipah, embora a OMS tenha identificado o patógeno como uma doença prioritária. Cuidados intensivos de suporte são recomendados para tratar complicações respiratórias e neurológicas graves.

"Embora o vírus Nipah tenha causado apenas alguns surtos conhecidos na Ásia, ele infecta uma grande variedade de animais e causa doenças graves e morte em pessoas, o que o torna um problema de saúde pública", frisa a OMS.