Biden apoia candidatura de Harris: "Tempo para novas vozes"

Biden ressaltou que mais importante do que se manter no poder é manter a democracia nos Estados Unidos - (crédito: White House/Youtube)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento à nação nesta quarta-feira (24/7), ocasião em que ressaltou a importância da democracia e apoiou a vice-presidente Kamala Harris em sua possível candidatura para a Casa Branca.

"A maior honra da minha vida é servir o país. [...] Eu encontrei alegria trabalhando para os americanos", começou. No entanto, ele ressaltou que mais importante do que se manter no poder é manter a democracia nos Estados Unidos. "Nos próximos seis meses vou garantir que haja no país o direito de escolher e de votar".

O presidente seguiu e afirmou que as decisões que os eleitores farão este ano vai determinar o destino do país por décadas além. "Esse ano, os americanos terão que escolher entre a esperança e o ódio, a união ou a divisão", alegou.



Biden disse então que ele tomou sua decisão ao retirar a candidatura para a Presidência. Segundo ele, uma decisão para "unir o seu partido" e "dar espaço para a juventude". "Decidi passar a responsabilidade para uma geração mais nova. É tempo para novas vozes, vozes mais jovens", apontou.



Em seguida, Biden apoiou a candidatura da vice-presidente Kamala Harris, provável (mas ainda não oficial) candidata pelo partido democrata. "Kamala é durona, ela é capaz. Foi uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país".

Joe Biden lembrou os feitos de seu governo, como a melhora da economia e redução do desemprego, e disse que continuará como líder engajado em acabar com as guerras e resolver problemas internos do país enquanto durar o seu mandato.

"Dei o meu coração e a minha alma para os Estados Unidos. Agora, a história está nas mãos de vocês", encerrou.