Dieta com foco em fibras e proteínas é a chave para perder peso

Uma nova pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (19/8), indica que uma abordagem personalizada para a dieta, com foco em proteínas e fibras, é a chave para a perda de peso duradoura. O estudo, publicado na revista Obesity Science and Practice, acompanhou participantes de um programa de educação alimentar autodirigido por 25 meses e identificou os fatores-chave para o sucesso na perda de peso.

Os pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, descobriram que os participantes que mais perderam peso ao longo do programa consumiram quantidades significativas de proteínas e fibras, nutrientes essenciais para a saciedade e a manutenção da massa muscular. Além disso, a flexibilidade e a personalização do plano alimentar foram cruciais para que os participantes pudessem aderir à dieta a longo prazo.

No intervalo de um ano, os participantes mais bem-sucedidos da dieta (41% do total) perderam 12,9% do peso corporal, em comparação com o restante da amostra do estudo, que perdeu um pouco mais de 2% do peso inicial.

O programa de educação alimentar utilizado no estudo, chamado iDip, permitiu que os participantes criassem os próprios planos de alimentação personalizados, com base em suas preferências e necessidades individuais. A ferramenta de visualização de dados do programa ajudou os participantes a entender a importância das proteínas e fibras na dieta e a escolher alimentos que se encaixassem em suas metas.

Os pilares do iDip são aumentar o consumo de proteínas e fibras, além de consumir 1.500 calorias ou menos diariamente. "A flexibilidade e a personalização são essenciais para criar programas de dieta que funcionem a longo prazo", afirma Manabu Nakamura, professor de nutrição da Universidade de Illinois e líder da pesquisa. "Ao permitir que os participantes experimentem diferentes opções alimentares, aumentamos a chance de eles encontrarem um plano que se adapte ao seu estilo de vida."

Ao todo, 22 pessoas completaram o programa, sendo nove homens e 13 mulheres. A maioria dos que estavam fazendo dieta tinha entre 30 e 64 anos. Os participantes relataram que fizeram duas ou mais tentativas anteriores de perder peso. Eles também tinham uma variedade de comorbidades — 54% tinham colesterol alto, 50% tinham problemas esqueléticos e 36% tinham hipertensão e/ou apneia do sono. Além disso, os que estavam fazendo dieta relataram diagnósticos de diabetes, doença hepática gordurosa não alcoólica, câncer e depressão, de acordo com o estudo.

Proteínas e fibras: a dupla dinâmica da perda de peso

O estudo demonstrou que o aumento da ingestão de proteínas e fibras, combinado com uma redução calórica, foi fundamental para a perda de peso bem-sucedida. A proteína ajuda a preservar a massa muscular durante a perda de peso, enquanto as fibras promovem a saciedade e ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue.

"A pesquisa sugere que a combinação de proteínas e fibras é essencial para otimizar a segurança e a eficácia das dietas para perda de peso", afirma Mindy H. Lee, primeira autora do estudo e ex-aluna da Universidade de Illinois.



Outras descobertas importantes

Preservação da massa muscular : os participantes do estudo conseguiram perder peso principalmente por meio da perda de gordura, preservando a massa muscular.

: os participantes do estudo conseguiram perder peso principalmente por meio da perda de gordura, preservando a massa muscular. Melhora da composição corporal : além da perda de peso, os participantes também reduziram sua circunferência abdominal.

: além da perda de peso, os participantes também reduziram sua circunferência abdominal. Importância da saúde mental: participantes com diagnóstico de depressão perderam menos peso em comparação com aqueles sem a condição.