Lua e Saturno terão fenômeno raro nesta terça; saiba como assistir

O Observatório Nacional (ON) vai transmitir ao vivo, na terça-feira (20/8), a ocultação de Saturno pela Lua. O fenômeno em que a visão do planeta é bloqueada quando o satélite da Terra passa por ele vai ocorrer entre as 21h46 e as 23h38.

A transmissão faz parte do projeto Céu em sua casa: observação remota do ON, que vai acontecer a partir de 20h30 no YouTube do Observatório. O fenômeno marca ainda a programação da 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que, neste ano, é sediada no Brasil. O evento, que conta com representantes de 57 países, iniciou no sábado (17/8) e vai até 27 de agosto nos municípios de Vassouras e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Para quem quiser observar o fenômeno fora das telas, a ocultação será visível no céu nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, o horário de melhor observação depende do local. Em Brasília, o fenômeno deve acontecer de 22h18 a 22h44.