Botulismo: Duas mortes confirmadas na Bahia após pacientes comerem mortadela

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) duas mortes por butolismo no estado. Cinco casos foram confirmados em 2024 e um segue em investigação. Um dos pacientes recebeu alta, enquanto três continuam internados no Instituto Couto Maia, em Salvador.

Leia também: Cientistas descobrem como câncer se espalha no corpo

De acordo com uma investigação epidemiológica, quatro dos internados teriam ingerido uma mortadela de frango no dia anterior ao aparecimento dos sintomas. A Sesab investiga se o alimento estaria contaminado.

Leia também: Gripe aviária: evolução do vírus pode colocar humanos em risco

Botulismo é uma doença grave, rara e não contagiosa, resultado de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C botulinum) que, se não tratada adequadamente, pode resultar em morte. O contato pode acontecer por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados.

Os sintomas variam com o tipo de infecção, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, os mais comuns são:

dores de cabeça;

vertigem;

tontura;

sonolência;

visão turva;

visão dupla;

diarreia;

náuseas;

vômitos;

dificuldade para respirar;

paralisia descendente da musculatura respiratória, braços e pernas;

comprometimento de nervos cranianos;

prisão de ventre;

infecções respiratórias.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, os alimentos que tem maior risco de contaminação são as conservas vegetais, produtos cárneos cozidos — conhecidos por "carne de lata", podendo ser salsicha, presunto ou carne frita conservada em gordura —, pescados — defumados, salgados e fermentados — , queijos, pasta de queijos e, raramente, alimentos enlatados.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca