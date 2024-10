DIU sai do lugar e 'arranca pedaço' de pênis durante relação sexual

Uma influenciadora estadunidense revelou episódio em que um dispositivo intrauterino (DIU) fora do lugar foi a causa de uma lesão íntima nela e no parceiro. O caso foi relatado pela modelo Hayley Davies, 25 anos, que produz conteúdo para sites de conteúdo adulto.

Em entrevista, Davies lembrou de momento em que, durante uma relação sexual, o DIU “se soltou” e fez um corte no colo do útero da influenciadora. Davies teve que ir ao hospital para retirar o DIU, mas não foi só ela que se machucou. Segundo o relato, ela e o parceiro foram para o chuveiro após a relação sexual, quando perceberam que o dispositivo teria “arrancado” uma parte do tecido do pênis do parceiro.

“Me senti mal por ele”, relatou Davies. A Influenciadora afirmou que percebeu que algo estava errado ao sentir dor durante a relação, mas, só após entrar debaixo do chuveiro, se deu conta de quanta dor estaria sentindo.

O casal, que já havia se relacionado outras vezes, voltou a ficar depois que o ferimento estava "completamente curado", contou a mulher.

O dispositivo intrauterino (DIU) é um método contraceptivo implantado dentro do útero. O objeto tem prazo de validade de cinco a 10 anos, a depender do material, e pode ser retirado a qualquer momento.