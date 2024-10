Supernova pode ser a chave para medir o tamanho do universo

Supernova foi nomeada SN H0pe porque dá esperança aos astrônomos para entender melhor a taxa de expansão do universo - (crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, B. Frye (University of Arizona), R. Windhorst (Arizona State University), S. Cohen (Arizona State University), J. D’Silva (University of Western Australia, Perth), A. Koekemoer (Space Telescope Science Institute), J. Summers (Arizona State University).)

Cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) estão usando o telescópio espacial James Webb para medir a expansão do universo, a partir de uma supernova ampliada por lente gravitacional. A explosão estelar (supernova) foi apelidada pelos cientistas de SN H0pe.

A Supernova H0pe foi descoberta quando os cientistas observaram três pontos de luz em uma imagem do Webb. O instrumento ótico observa um aglomerado de galáxias que não estavam presentes nos dados do Hubble, telescópio espacial anterior ao Webb. Cada “ponto” mostra a supernova em um momento diferente no tempo.

"Imagine sentar-se em frente a um espelho triplo, de forma que você apareça em três reflexos diferentes. Agora, adicione um atraso no tempo: no espelho da direita, você está levantando um pente; no da esquerda, você está penteando o cabelo; e no espelho do meio, você está abaixando o pente. Ter essas 'imagens triplas' da supernova permite que os cientistas usem os atrasos temporais, sua distância e as propriedades da lente gravitacional para calcular um valor para a constante de Hubble: a taxa de expansão do universo", explica, em comunicado, Brenda Frye, professora do Departamento de Astronomia da Universidade do Arizona.

Brenda também afirma que análises iniciais confirmaram que os pontos correspondem a uma estrela em explosão, com características raras. "Em primeiro lugar, trata-se de uma supernova do tipo Ia (sub-categoria das estrelas variáveis cataclísmicas, resultado de uma violenta explosão de uma estrela anã branca). Em segundo lugar, ela é uma lente gravitacional (de acordo com a teoria da gravitação geral de Albert Einstein, a massa causa uma deformação no espaço-tempo, de forma que ela pode interferir na trajetória da luz)".

A supernova foi nomeada SN H0pe porque dá esperança ("hope" em inglês significa esperança) aos astrônomos para entender melhor a taxa de expansão do universo.

A SN H0pe é uma das supernovas do tipo Ia mais distantes observadas até hoje.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

