Espelhos transformam ambientes e ganham destaque em projetos de interiores

Elegante, sofisticado e decorativo. É possível transitar pelo lar e encontrar ao menos um espelho que seja. Afinal, é um daqueles itens especiais, sobretudo na hora em que estiver se aprontando para sair. No entanto, sua funcionalidade vai muito além desse aspecto. Afinal, muitas casas ganham no quesito estético quando estão decoradas por esse elemento.

Os espelhos possuem um papel significativo dentro de projetos de interiores. Neste ano, está presente em inúmeros trabalhos da 32ª edição da CasaCor Brasília. No espaço Universo Anacrônico, essa perspectiva é ilustrada de uma maneira bem diferente. De acordo com o arquiteto Guilherme Bussamra, 37 anos, o ponto de partida para a criação do ambiente foi refletir sobre o tema da Casacor de 2024: De presente, o agora.

Os espelhos são parte importante do projeto do espaço Universo Anacrônico (foto: Edgard Cesar)

Em uma proposta atemporal, o profissional e a colega Elisa Fraga — ambos idealizadores — trouxeram características únicas para o projeto. "O ambiente que projetamos é uma suíte de 60m². Ela traz elementos com uma base mais marcante com pastilhas de cerâmica num tom de vermelho bem fechado e papel de parede, que se estende pelo teto. Complementando, colocamos mobiliários e adornos com bastante personalidade, que adicionam mais cores e texturas para o ambiente", afirma.

A proposta da dupla nasceu com objetivo de transcender o tempo e incitar a observação para o inesperado. "Buscamos uma certa complexidade para o ambiente, tentando fugir do minimalismo", acrescenta Guilherme. Dentro desse modo de enxergar o mundo decorativo, o espaço é uma fusão das raízes brasileiras e de outras intersecções culturais. Assim, depois de incorporar vários elementos, alternando cores e incorporando mobiliários singulares, os espelhos entram com aquele toque final para dar charme ao Universo Anacrônico.

Na visão de Guilherme, os espelhos ampliam espaços e fazem os cômodos parecerem mais abertos (foto: Gabriel Lima)

Na visão de Guilherme, os espelhos ampliam espaços e fazem os cômodos parecerem mais abertos. "Eles ajudam a refletir e a espalhar a luz natural e artificial, iluminando os ambientes e criando uma atmosfera mais vibrante e acolhedora", explica. Além disso, podem atuar como peças centrais, especialmente quando têm molduras decorativas ou formatos incomuns. A dupla optou por colocar um espelho imponente e geométrico, adequando-se a um design mais moderno.

A proposta do projeto nasceu com objetivo de transcender o tempo (foto: Edgard Cesar)

"O espelho fica apoiado no chão, dando um ar mais despojado para o ambiente. No banheiro, existem também espelhos que ficam atrás das cubas, que foram pensados com iluminação embutida para otimizar suas funcionalidades. Eles são versáteis, oferecendo tanto uma função prática quanto uma oportunidade para melhorar o visual do espaço. Esses espelhos podem equilibrar a disposição dos móveis e os elementos decorativos, contribuindo para a harmonia geral do ambiente", finaliza Guilherme.

Fora da caixa

Na necessidade de encontrar um refúgio para trabalhar, as arquitetas Isadora Burjack e Júlia Fonseca decidiram criar o espaço Lavabo Pausa. Pensando em um local de tranquilidade, a ideia era proporcionar um ambiente com estímulos visuais variados, sem deixar de perder o foco inicial, que é levar tranquilidade, pausa e respiro. "Nesse sentido, a arquitetura busca evocar esse sentimento nos usuários através de curvas como um convite para adentrar a mostra, trazendo a sensação de fluidez", destaca Isabela.

As arquitetas Isadora Burjack e Júlia Fonseca criaram o espaço Lavabo Pausa (foto: Edgard Cesar)

O que diferencia o trabalho da dupla é a maneira como o fizeram. Isso porque o projeto, que é um banheiro público, foi feito para ser mais do que o seu uso comum propicia. Para a arquiteta Isabela, era necessário pensar em algo que fosse prazeroso e fizesse o usuário realmente se sentir em um lugar pensado e idealizado. Dentro desse conceito, os espelhos são primordiais para a execução do trabalho concebido pela dupla.

"Queríamos que os espelhos fossem parte da decoração, não só cumprissem o seu papel funcional. Por isso, pensamos em trazer um formato circular nos espelhos acima das bancadas, tendo um detalhe de moldura em madeira e uma sustentação de serralheria fixa na bancada. Isso tudo foi pensado para que todas as formas, texturas e materiais conversassem no projeto como um todo", afirma a arquiteta.

O espaço Lavabo Pausa foi pensado para ser mais que um banheiro público comum (foto: Edgard Cesar)

As curvas foram priorizadas em alguns pontos, como na entrada do ambiente, como um convite a adentrar ao espaço e como uma referência às curvas da Arena BRB, onde localiza-se o projeto. "Os espelhos redondos também compõem o formato orgânico das paredes curvas", acrescenta Isabela. Na visão da profissional, esses elementos são importantes, também, para dar destaque e marcar outros itens específicos na decoração.

Como incluir?

Para incorporar os espelhos dentro de casa, Guilherme avalia o espaço e a iluminação disponíveis. "Escolha locais onde os espelhos possam refletir a luz natural ou ampliar a sensação de espaço. Decida o estilo e o formato que melhor se encaixam no seu design de interiores. Considere a funcionalidade e a estética dos espelhos escolhidos. O interessante é destacar características marcantes do ambiente ao usar um espelho, e a criar uma sensação de continuidade e equilíbrio."

Programe-se

A 32ª edição da CasaCor Brasília ocorre pela terceira vez consecutiva na BRB Mané Garrincha. A mostra terá encerramento em 16 de outubro. O funcionamento do espaço é de terça a domingo e oferece acessibilidade total, incluindo para portadores de deficiência visual e auditiva.

Prêmio 2024

O Correio Braziliense e a CasaCor Brasília apresentam a 7ª edição do maior e mais prestigiado prêmio de decoração do Centro-Oeste. A partir do júri popular e técnico, o Prêmio reconhece e divulga os melhores projetos de decoração, design e paisagismo. Em quatro categorias, a premiação destaca a criatividade e a inovação de profissionais das áreas. A votação está aberta no site https://www.correiobraziliense.com.br/casacor2024.