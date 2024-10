Pesquisadores apontam que salamandra-gigante-chinesa pode ter nove espécies

As salamandras-gigantes são os maiores anfíbios do mundo, podendo chegar até 1,8m de comprimento - (crédito: Reprodução/Facebook ZSL (04/10))

Uma pesquisa da instituição ZSL (sigla para "Sociedade Zoológica de Londres", em tradução livre), em um trabalho com parceiros na China, revelou que a salamandra-gigante-chinesa pode ter até nove diferentes espécies. As salamandras-gigantes são os maiores anfíbios do mundo, podendo chegar até 1,8 metros de comprimento. Atualmente, a espécie está ameaçada de extinção.

O anfíbio é tradicionalmente divido em duas únicas espécies: a salamandra-gigante-chinesa e a salamandra-gigante-japonesa. Antes do artigo, a chinesa era vista como não tendo variação.

O crescimento da indústria agrícola na China foi um dos fatores que contribuiu para a perda de habitat e a caça ilegal das salamandras-gigantes-chinesas, que teve a população diminuída drasticamente ao longo dos anos.

A equipe responsável pelo artigo busca que as espécies sejam reconhecidas, a fim de que os anfíbios recebam reconhecimento e proteção da legislação de conservação.

O estudo na íntegra está disponível neste link.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes