Robô da Nasa flagra "rosto triste" em Marte; confira imagem

O rover planetário Perseverance, da Nasa, que está em missão em Marte, encontrou mais uma curiosidade no planeta vermelho. Depois de registrar rochas que parecem com gatos e com rosquinhas, dessa vez o robô tirou uma fotografia em que uma pedra lembra um rosto triste.

A imagem, capturada em 27 de setembro, ganhou o título de "Imagem da Semana" do período entre 22 a 28 de setembro de 2024, por meio de votação do público. Tudo isso por ter o registro do que parece ser uma cabeça humana com expressão de tristeza.

A rocha não é nem de longe a mais significativa encontrada em Marte, mas chamou a atenção do público. Confira a imagem:

"Rosto triste" em imagem de Marte capturada pelo Rover Perseverance (foto: NASA/JPL-Caltech/ASU)

O autor Carl Sagan, no livro O mundo assombrado pelos demônios, diz que os seres humanos têm tendência de encontrar padrões e imagens familiares em objetos.

Há inclusive um nome para a capacidade de ver rostos em objetos: é um fenômeno psicológico chamado pareidolia. Ela é uma tendência do cérebro de interpretar estímulos visuais de forma significativa ao reconhecer padrões ou significados onde eles não existem.

A pareidolia é tão comum porque os rostos são as formas que o ser humano aprende a reconhecer já nos primeiros meses de vida. Além disso, o cérebro é programado para reconhecer rostos apenas quando há leve sugestão de características faciais.

O fenômeno pode ser uma vantagem evolutiva, uma vez que permitia aos seres humanos identificarem rapidamente por outras pessoas apesar de baixa visibilidade.