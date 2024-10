Origem de Cristovão Colombo é revelada após análise de DNA

Um novo estudo genético conduzido por cientistas espanhóis revelou a origem do explorador Cristóvão Colombo. De acordo com a pesquisa, Colombo provavelmente nasceu na Europa Ocidental. A análise do DNA contradiz a teoria convencional, que tem sido contestada por diversos historiadores, de que o navegador era um italiano.

Acreditava-se, anteriormente, que Colombo havia nascido em Gênova, Itália, em 1451, em uma família de tecelões. No entanto, a evidência atual indica que ele pode ter nascido na Espanha – possivelmente em Valência – e que era de origem judaica. Os estudiosos sugerem que ele ocultou sua origem para escapar da perseguição.

Cerca de 300 mil judeus praticantes residiam na Espanha, até que, em 1492, foram forçados a se converter ao catolicismo ou deixar o território, coincidentemente, o mesmo ano em que Colombo chegou às Américas.

Realizado pelo professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, José Antonio Lorente, e o historiador Marcial Castro, o estudo teve início em 2003. À época eles desenterram o que se pensava ser os restos mortais de Colombo, localizados na Catedral de Sevilha. A pesquisa também usou amostras de DNA da sepultura, além dos ossos de Hernando, filho de Colombo, e de Diego, seu irmão.

O resultado da pesquisa foi divulgado no sábado (12/10), no documentário Columbus DNA: His True Origin (O DNA de Colombo: Sua verdadeira origem). O programa foi ao ar na emissora nacional espanhola RTVE.



Diversos países discutem há anos sobre a origem de Cristovão. Segundo a BBC, estima-se que existam 25 teorias a respeito da nacionalidade do navegador. Entre os países citados estão: Polônia, Grã-Bretanha, Grécia, Portugal, Hungria e Escandinávia. No anuncio dos resultados, o professor Lorente afirmou que eles eram "quase absolutamente confiáveis".

*Com informações da BBC