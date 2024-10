Vídeo: Foguete da SpaceX realiza manobra inédita

A empresa de Elon Musk, SpaceX, “capturou” com sucesso o propulsor do megafoguete Starship, parte inferior da nave, que voltou à plataforma de lançamento, em Boca Chica, no Texas. O quinto teste de decolagem do foguete não tripulado ocorreu neste domingo (13/9).

Em vídeo compartilhado pela SpaceX, nota-se que antes que o propulsor, denominado Super Heavy, chegasse ao solo ao voltar para a plataforma de lançamento, braços robóticos que estavam montados na torre, conhecidos como "palitos", se fecharam sobre o equipamento e o imobilizaram.

O primeiro estágio se separou da aeronave após somente dois minutos e 41 segundos de voo, dando início ao seu retorno controlado para a plataforma de lançamento. Além de reintegrar o propulsor à sua base, um dos objetivos primordiais da missão foi executar a reentrada e o pouso controlado da Starship, que foi guiada para um mergulho no Oceano Índico.

A decolagem ocorreu às 7h25 locais (9h25 de Brasília) e foi transmitido ao vivo pela empresa de satélites, a Starlink. "Amigos, este é um dia para os livros de história da engenharia", disse um porta-voz da SpaceX durante a transmissão ao vivo da empresa, após o propulsor ser capturado e a equipe de controle celebrar o feito.









Nas redes sociais, Musk celebrou a manobra inédita. No X, antigo Twitter, o bilionário escreveu: "A torre pegou o foguete!!".

The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

Cada marco visa compreender de que forma a SpaceX poderá, em um futuro próximo, realizar a recuperação e o relançamento ágil dos propulsores do Super Heavy e das espaçonaves Starship para missões vindouras. A recuperação e reuso de componentes de foguetes são vistas como fundamentais para que a SpaceX alcance seu intuito de diminuir tanto o tempo quanto o custo para enviar carga — ou pessoas — para o espaço. *Com informações da AFP