O que o cafezinho de todo dia tem a ver com a saúde da coluna?

Horas de trabalho no computador, posturas inadequadas, levantamento de pesos de forma incorreta e a execução inadequada de exercícios físicos podem prejudicar a saúde da coluna. Muitas vezes, só quando dores ou incômodos surgem, afetando as atividades cotidianas, a importância de cuidar dessa estrutura óssea é lembrada. Manter a coluna saudável é fundamental para garantir mobilidade e qualidade de vida. Mas, afinal, o que isso tem a ver com o café?



Hábitos diários impactam a saúde da coluna e até o cafezinho consumido todos os dias pode ser um deles. Muitas pessoas não sabem, mas o café, quando consumido com moderação, pode ter uma relação interessante com a saúde da coluna. "O café, de forma controlada, apresenta benefícios anti-inflamatórios que podem ajudar a reduzir inflamações na coluna", explica o ortopedista do esporte, cirurgião e especialista em coluna, Alexandre Guedes.

Café e coluna: três razões para consumir com moderação

- Efeito anti-inflamatório: "Quando consumido moderadamente, o café atua como um anti-inflamatório, contribuindo para diminuir inflamações que podem afetar a coluna", afirma Alexandre.

- Potencialização de medicamentos: o café pode aumentar a eficácia de medicamentos como ibuprofeno e paracetamol, que são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. "Essa combinação pode ser útil no tratamento de dores nas costas", acrescenta o especialista.

- Aumento do fluxo sanguíneo: O consumo moderado de café pode facilitar a circulação, ajudando na recuperação dos discos intervertebrais. "Um fluxo sanguíneo melhorado é fundamental para a saúde da coluna", destaca Alexandre.

Por outro lado, o excesso de café pode trazer desvantagens. "Consumir muito café pode tensionar os músculos, prejudicando a coluna, e agir como um diurético, desidratando os discos intervertebrais que precisam de água para se manter saudáveis", alerta.

Além disso, a cafeína em excesso pode impactar a qualidade do sono, um fator crucial para a recuperação da coluna. A recomendação é limitar o consumo a até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a três ou quatro xícaras de café.

Dores na coluna: como saber se você precisa de ajuda médica?

É claro que apenas consumir café não vai ser o suficiente para impedir que problemas com a coluna aconteçam. É preciso estar atento aos sinais de que algo pode estar errado com a coluna, o que vai variar conforme a gravidade da lesão.

"Sintomas como dor intensa nas costas, dormência, fraqueza muscular, dificuldades para andar ou perda do controle da bexiga e do intestino são alarmantes", reforça Alexandre. Se houver suspeita de lesão, especialmente após um acidente ou queda, é indicado buscar assistência médica imediatamente.