Incubadora alienígena? "Saco laranja" de briozoários intriga internautas

Ecologistas da cidade de Utrecht, na Holanda, fizeram uma descoberta “inusitada” recentemente: uma colônia de briozoários. O artifício laranja semelhante a um objeto alienígena causou bastante curiosidade entre os pesquisadores. A ciência define os briozoários são pequenos animais invertebrados que vivem na água, principalmente no mar.

De acordo com o biólogo Kayron Passos "os briozoários são invertebrados e têm aparência semelhante a corais e a esponjas do mar, mas são animais diferentes". Mesmo sendo filtradores, Passos ressalta que os briozoários são como as esponjas, captam alimentos através dos tentáculos em volta da boca. A explicação para a formação do saco laranja semelhante a um alienígena é que no coletivo os briozoários costumam dividir o esqueleto externo, assim acabam formando esse tipo de colônia.

Segundo o biólogo, "as colônias se formam quando esse coletivo encontra um substrato bom, que os protege de predadores e permite a passagem de nutrientes sem muita corrente de água. Eles 'grudam' e se reproduzem assexuadamente. Criando clones, com a mesma carga genética dos 'pais'".

Assim eles conseguem se proteger de forma mais eficaz e se alimentar melhro. "As bolsas podem ser duras, feitas de calcário, ou mais flexíveis, produzidas com quitina", diz o biólogo.

Ao site AD a ecologista Anne Nijs explicou que os briozoários não prejudicam a água e nem o ambiente local. Após a descoberta, a equipe de ecologistas colocou a colônia em uma ilha da cidade para que ela siga protegida.