Mulher de 52 anos supera desafios vence prêmio de fisiculturismo

Há cinco anos, Cláudia Oliveira, 52 anos, era completamente diferente do que é hoje.

Ela, que por anos foi uma mulher triste, estressada e com baixa autoestima por causa do sobrepeso, conforme definido por ela mesma em publicações no Instagram, tomou uma séria decisão: mudou a alimentação, passou a se exercitar e a frequentar a academia — pelo menos — quatro vezes por semana.

A mudança trouxe um resultado recompensador: Cláudia conquistou o prêmio Estreante Fitness em uma competição de fisiculturismo no Piauí em maio deste ano.



Pelas redes sociais, a empresária cearense compartilha com os seguidores a rotina de exercícios e de alimentação. "Aprendi a fazer escolhas saudáveis, a nutrir meu corpo com alimentos que o energizam, e a praticar atividades físicas que me fazem feliz", afirmou Cláudia em publicações nas redes.

Os seguidores também dão feedback: "Nossa, uma inspiração pra mim. Tenho 41 e achava meio tarde pra alcançar um bom resultado", escreveu uma usuária.

Desde a mudança de hábitos, Cláudia afirma que perdeu quase 30 quilos e passou a controlar indicadores de saúde que estavam desregulados.

"Hoje aos 52 anos vivo a minha melhor fase com o meu corpo, minha mente, minha autoestima", revelou a fisiculturista. Ela já diz ter uma nova meta: "chegar aos 80, esbanjando saúde. Se Deus quiser, vou conseguir isso."

