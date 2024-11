Gotinha da poliomielite é substituída por vacina injetável

O Ministério da Saúde começa, nesta segunda-feira (4/11), a substituição das duas doses de reforço com vacina oral poliomielite (VOP) por uma dose de vacina inativada poliomielite (VIP), injetável. De acordo com o ministério, a decisão tem como base critérios epidemiológicos, evidências cientificas sobre a vacina e recomendações internacionais para que o esquema vacinal seja ainda mais seguro.

A decisão foi anunciada dia 20 de setembro. Antes, o esquema vacinal contava com três doses de VIP — aos 2, 4 e 6 meses — e duas de reforço com a gotinha — aos 15 meses e aos 4 anos. Agora, as gotinhas são substituídas por apenas uma dose de reforço, sendo ela injetável. O esquema vacinal agora conta com:

1ª dose - 2 meses

2ª dose - 4 meses

3ª dose - 6 meses

Dose de reforço - 15 meses

O Brasil não apresenta casos da doença há 34 anos, resultado do sucesso da vacina implementada 47 anos atrás, em 1977. O sintomas da poliomielite variam entre febre, fadiga, mal-estar, fraqueza, perda de massa, tremor muscular, dor de cabeça, náusea e paralisia, podendo até levar à morte. A vacinação é a única forma de prevenção.



O Zé Gotinha, que representa a luta contra a poliomielite, ainda continuará em campo. O Ministério da Saúde divulgou que o personagem também representa a prevenção de outras doenças imunopreviníveis, como o sarampo. Assim, ele continuará trabalhando a favor da imunização.

