Exposição conta história do Zé Gotinha, criado pelo artista Darlan Rosa

A exposição "Zé Gotinha do Brasil" vai ficar em cartaz na Fiocruz Brasília por 6 meses, a partir do dia 14 de outubro, de segunda a sexta. A entrada é gratuita e vai funcionar das 9h às 17h. Depois do grande sucesso no Ministério da Saúde, a exibição vai ficar mais uma temporada na capital antes de passar por diversos espaços do País.

Criado por Darlan Rosa em 1986, o mascote Zé Gotinha marca a história da vacinação no país. Na exibição, 20 releituras do Zé Gotinha, feita por artistas de todas as regiões do Brasil, estarão expostas. E do dia 14 ao dia 18 de outubro, em que acontece a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), o público terá a oportunidade de encontrar o próprio Zé Gotinha.

A itinerância da mostra faz parte de uma iniciativa do Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) para ampliar o alcance das releituras artísticas e compartilhar a importância da vacinação e do Zé Gotinha com um público ainda maior. A mostra também estará no Palácio do Planalto a partir do dia 12 de novembro.

Tour virtual da exposição: Tour virtual nas exposições do Zé Gotinha e dos 50 anos do PNI

Serviço

Exposição Zé Gotinha do Brasil

Dia 14 de outubro de 2024 a 14 de abril de 2025, das 9h às 17h (com intervalo de almoço das 12h30 às 13h30) no 1º andar da Escola de Governo da Fiocruz Brasília (Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A). Entrada Gratuita.