Consumo excessivo de energéticos é associado a transtornos psíquicos 

Cafeína em energéticos vem em "concentração muito maior" do que no cafezinho ao qual se está habituado - (crédito: Getty Images)

O mercado de energéticos no Brasil está em constante crescimento, e o consumo dessas bebidas no dia a dia do país mais do que duplicou desde 2010. Segundo matéria publicada no Jornal da USP, esse aumento pode levar a transtornos psíquicos, uma vez que o abuso de algumas substâncias presentes neles podem ser prejudiciais à saúde mental. Leia também: "Saúde mental não é uma questão pessoal", defende professora

Segundo pesquisa da Scanntech, disponibilizada pelo Jornal da USP, neste ano houve um aumento de 15% na venda de bebidas energéticas em relação a 2023. Se comparado a dados anteriores, esse crescimento é ainda mais evidente: a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR) informa que, de 2010 para 2020, “a produção dos energéticos passou de 63 milhões de litros por ano para 151 milhões”.

Ao analisar esse cenário, o professor e psiquiatra Fernando Asbahr, coordenador do Ambulatório de Ansiedade na Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), se mostra preocupado, devido ao excesso de substâncias que existem nestes produtos, e alerta para os riscos que envolvem o consumo abusivo. Leia também: Uma em cada oito pessoas que buscam o SUS está com problema de saúde mental

“Estudos mais recentes hoje já trazem uma associação do alto consumo de energéticos com mais ansiedade, mais sintomas depressivos, mais comportamentos de risco”, informa ele ao Jornal da USP. “Não se trata de uma relação de causalidade, mas com certeza há uma ligação, que já é relevante para a saúde mental da população.”