Verme perdido por 68 anos é encontrado em tocas de corais

Na ciência é muito comum descobrir espécies, perdê-las e reencontrá-las no futuro. O que não é tão comum é achar que você “perdeu” uma espécie que está sendo fotografada o tempo inteiro. Este tipo de verme, que recebe o nome científico de Haplosyllis anthogorgicola, foi encontrado por cientistas durante um estudo que analisava imagens de cavalos-marinhos, com uma incidência de três a cada quatro fotos.

Eles compõem uma das menores raças de cavalos-marinhos do mundo. Além de adoráveis e minúsculos, também são muito fotogênicos, o que ajudou para que cientistas o encontrassem entre os oceanos Índico e Pacífico. No estudo, eles documentaram como fizeram para encontrar os animais, que se escondiam em tocas de corais.

Um dos motivos que fez com que essa espécie permanecesse perdida por tanto tempo é em razão do hábitat em que eles se desenvolvem, que varia de 15m a 40m de profundidade e é de difícil acesso para seres humanos. Os estudos também trouxeram novos conhecimentos acerca da rotina, do hábitat e do comportamento dos pequenos vermes marinhos, e revelaram que eles podem estar tendo dificuldades no convívio com os outros cavalos-marinhos, que podem estar roubando comida ou até mesmo tentando comê-los.

