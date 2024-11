Nasa conclui telescópio capaz de procurar planetas

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa) declarou que foi concluída, com sucesso, a integração de uma peça central — coronógrafo — no Transportador de Instrumentos Roman. A tecnologia foi planejada para fazer observações diretas de exoplanetas — mundos com muitas estrelas orbitando ao redor — ou planetas fora do sistema solar. O processo faz parte da construção do telescópio Nancy Grace Roman, próxima missão astrofísica da Nasa. O lançamento está previsto para maio de 2027.

O telescópio utilizará de um conjunto complexo de máscaras e espelhos ativos, com a finalidade de bloquear a luz das estrelas, facilitando a detecção da luz de planetas que estão além do sistema solar onde está a Terra. De acordo com a Nasa, será possível detectar planetas com brilho até 100 milhões de vezes mais fraco que das estrelas que orbitam ao redor.

O coronógrafo — instrumento projetado para bloquear a luz — tem a medida de 1,7 metro de largura, sendo comparado com um piano de cauda. Cientistas compartilham a expectativa de que o instrumento possa ser um aliado poderoso na detecção direta dos planetas, possibilitando conseguir imagens diretas de forma mais eficiente do que as obtidas por telescópios em solo.

"Para ir de onde estamos para onde queremos estar, precisamos do Coronógrafo Roman", disse Rob Zellem, cientista do projeto do Telescópio Espacial Roman, em declaração. "Aplicaremos essas lições aprendidas à próxima geração de missões emblemáticas da Nasa, que serão explicitamente projetadas para procurar planetas semelhantes à Terra."

O equipamento foi projetado para operar em temperatura ambiente, sendo o isolamento algo importante para manter o instrumento na temperatura certa enquanto estiver no vácuo frio do espaço — o que vai permitir um limite adicional para bloquear a luz que poderia obscurecer as observações.

